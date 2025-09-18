"San Nicola: ora i fondi per il chiostro"

"Abbiamo fatto un sopralluogo con il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi, per valutare la situazione del complesso della basilica di San Nicola e delle altre unità strutturali connesse. In particolare il confronto si è focalizzato nell’analizzare lo stato post-sisma del chiostro con i tecnici dell’Ufficio speciale ricostruzione per definire le aree che potrebbero essere inserite nella prossima programmazione delle opere pubbliche, in quanto beni di proprietà comunale". A parlare è il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli, che sabato scorso, all’apertura del Perdono, è stato a Tolentino. Ora l’obiettivo è destinare nuove risorse "per garantire un ulteriore stralcio funzionale": si tratta di 8 milioni per il chiostro e i locali adiacenti. "Il tutto – ha spiegato il senatore Castelli – cercando di coniugare anche le esigenze dei frati agostiniani, che custodiscono e utilizzano gli spazi garantendo supporto alla comunità con aree destinate ai giovani". "Abbiamo visitato insieme con il commissario il complesso per verificare e valutare quanto ancora necessario per riparare l’intera struttura" ha aggiunto il sindaco Sclavi.

La consegna dei lavori per il restauro e il miglioramento sismico dell’intera struttura era avvenuta il 3 aprile 2024. La spesa complessiva prevista per questo intervento è di quasi 3 milioni di euro. La ristrutturazione procede assicurando comunque le attività di culto della comunità agostiniana. "Si conta di concludere i lavori in occasione del centenario del ritrovamento del corpo di San Nicola, avvenuto nel 1926, ad opera di padre Fusconi", era stato detto alla firma del verbale di consegna. "Ci si è ripromessi di procedere in un nuovo sopralluogo per visionare l’andamento del cantiere alla presenza di direttore lavori, rup (responsabile unico del procedimento) e maestranze – ha detto Castelli –. Ma, da quanto comunicato dal sindaco e dai frati, si dà atto che i lavori procedono in maniera continuativa: a poco più di un anno dall’avvio, i tempi sono in linea con quanto previsto in fase progettuale. Si tratta del recupero di un bene con elevato pregio storico artistico e, durante l’esecuzione dell’opera, andando nel dettaglio, emergono elementi non prevedibili che comportano aggiustamenti e varianti; a oggi comunque – ha concluso –, per gli attuali interventi in corso non risultano criticità che possano inficiare il regolare andamento dei lavori".

Lucia Gentili