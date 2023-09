San Nicola senza fuochi: "Soldi a scuola e fragili"

di Lucia Gentili

Anche quest’anno niente fuochi d’artificio a chiusura delle festività di San Nicola, a Tolentino, e somma destinata ai servizi sociali. "Pensiamo di devolvere i soldi risparmiati – annuncia il sindaco Mauro Sclavi –, ovvero qualche migliaio di euro, per scuola, ragazzi fragili e persone con disabilità. Decideremo insieme ai servizi sociali". Già dal 2016, sotto Pezzanesi – e quindi questo è l’ottavo anno – la giornata in cui si svolge la fiera e si celebra la Festa del Perdono finisce senza botti. "Proseguendo sul percorso già avviato in questi anni, non verranno fatti i fuochi di artificio – spiega l’amministrazione comunale (insediatasi nel 2022) –. La motivazione, come l’anno passato, è il rispetto degli animali d’affezione che, con i rumori generati dagli spettacoli pirotecnici, spesso e volentieri si agitano e stanno male". Oltre ovviamente al risparmio.

"In piazza della Libertà ci sarà la banda cittadina: allieterà cittadini e turisti che verranno a celebrare la festa del Perdono", precisa l’amministrazione. E l’immancabile tombola. Quindi, a prescindere dai fuochi, oggi il programma religioso e civile è pieno di appuntamenti. Nella basilica di San Nicola le messe si susseguiranno a partire dalle 8.30 (9.30, 10.30, 12, 17, 19 e 21.30); in tutta la giornata è possibile chiedere la grazia, per sé e per i cari defunti, dell’indulgenza plenaria. Alle 17.45 processione del santo, alle 19 messa solenne presieduta da mons. Robert Francis Prevost, prefetto del dicastero per i vescovi. Dalle 8, in centro storico, tradizionale fiera e festa del Perdono di San Nicola con bancarelle di ogni tipo; in piazza della Libertà fino alle 20 saranno allestite anche Le Piazzette. Alle 11 consegna dei diplomi ai partecipanti della mostra "Tolentino Arte". Alle 21.30, in piazza, esibizione del Concerto di Fiati "Giuseppe Verdi", diretto dal maestro Daniele Berdini. Alle 22.30 e alle 23.15 estrazione della tradizionale "Tombola di San Nicola". Non mancheranno la pesca di beneficenza, vicino alla basilica, mentre in zona Sticchi il luna park. Il sindaco e il presidente del Consiglio comunale Alessandro Massi, in accordo con il comandante della Polizia locale commissario David Rocchetti, hanno individuato l’area tra via Roma, via Filzi e largo Mercorelli (ex consorzio) riservata alle persone disabili e ai pullman turistici per far scendere i pellegrini in una zona vicina alla basilica.