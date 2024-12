San Nicola, tolte le impalcature

Torna a risplendere la facciata di San Nicola a Tolentino. L’impresa sta togliendo l’impalcatura. Per le feste di Natale un bel regalo per i tolentinati, i fedeli e i turisti. Intanto continuano i lavori che stanno interessando l’interno e l’esterno dell’edificio. "Ringraziamo – ha detto il sindaco Mauro Sclavi – la ditta Leonardo, Giulia Carpignoli e l’ufficio lavori pubblici del Comune che si sono prodigati, come chiesto dalla comunità agostiniana. La nostra gratitudine va anche a padre Gabriele Pedicino, priore della Provincia d’Italia degli agostiniani, al priore padre Massimo Giustozzo e a tutti i padri agostiniani. Con loro, domani alle 18 faremo una piccola cerimonia".