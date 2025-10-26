San Paolo, chiesti i fondi. Progetto esecutivo a breve per il Convitto

Restano dei nodi da sciogliere per la ricostruzione pubblica a Macerata. In particolare sotto la lente ci sono l’ex chiesa San Paolo, che non è stata ancora finanziata, e il Convitto Leopardi, il cui progetto è all’esame dell’Usr, ma non c’è una data sull’inizio lavori. "Per il restauro del San Paolo, l’amministrazione i giorni scorsi ha presentato domanda di contributo alla presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento conservazione beni culturali, a valere sulla quota dell’otto per mille, per un ammontare di 5.580.000 euro". Ad annunciare la novità è l’assessore a manutenzione e infrastrutture Andrea Marchiori. "L’ufficio tecnico ha elaborato la scheda progettuale che comprende numerosi interventi, tra cui il ripristino delle strutture portanti della cupola, della lanterna, della facciata principale con il risanamento della copertura, delle murature e degli apparati decorativi – continua Marchiori –. È stato previsto il restauro dell’organo callido, oltre al ripristino della funzionalità degli impianti tecnologici e all’abbattimento delle barriere architettoniche dei servizi igienici esistenti".

"Purtroppo – prosegue l’assessore – la precedente amministrazione non era stata in grado di effettuare le opere di riparazione e rafforzamento della struttura dopo il terremoto del 1997 e quindi di impegnare quelle risorse che avrebbero evitato o, comunque attenuato, le conseguenze del sisma 2016; ora gli interventi si presentano particolarmente delicati sia per la consistenza dell’edificio che per quella dei danni. Serviranno almeno due anni di lavoro". Marchiori passa quindi al recupero dell’edificio storico monumentale del Convitto: "Le notizie sono assai confortanti atteso che, dopo le indagini geologiche e la redazione del progetto architettonico curato dall’ufficio, il Comune ha aderito all’accordo quadro con l’Usr attraverso il quale sono stati designati i progettisti. In questi mesi è stato redatto il progetto di fattibilità tecnico-economica che al momento è all’esame della conferenza Comune-Usr".

Nelle prossime settimane dovrebbero essere definiti tutti i dettagli dell’intervento, sia tecnici che economici, affinché si possa predisporre il progetto esecutivo e affidare i lavori. "Anche per quest’ultima fase – dice Marchiori – auspichiamo di poter aderire all’accordo, in modo tale da anticipare i tempi dell’appalto. Le attività di progettazione sono particolarmente impegnative sia per le caratteristiche del complesso sia perché, anche in questo caso, gli interventi di riparazione dei danni provocati dal sisma del 1997 non erano stati completati. Ora l’intervento strutturale riguarderà tutto l’edificio: dovrà essere adeguato alla vulnerabilità sismica idonea ad ospitare la scuola". Marchiori tiene a sottolineare che l’intervento sui due immobili "monumentali, vincolati, con danni consistenti, ha delle complessità non paragonabili ad altri edifici. Ma i tecnici dell’ufficio comunale stanno dando il massimo per raggiungere l’obiettivo", conclude.

l. g.