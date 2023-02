San Patrignano, la storia di Muccioli in sala consiliare

La storia della comunità di San Patrignano, a Coriano in provincia di Rimini, sbarca a Civitanova nella sala consiliare del Comune. Lo fa attraverso Andrea Muccioli, figlio del fondatore e padre Vincenzo e per anni alla guida della struttura, che presenterà, mercoledì alle 18, il libro “Fango e risate”. L’appuntamento è organizzato dall’assessorato al Welfare ’Progetto Civitanova Città con l’infanzia“, in collaborazione con l’associazione culturale “Iustissima Civitas“. "La presentazione di questo libro – spiega Barbara Capponi, assessore ai Servizi Sociali – si tratta di un evento di rilievo nell’ottica della prevenzione concreta alle dipendenze che riconosciamo essere prioritaria. Vista l’importanza del tema, invitiamo tutta la comunità quindi famiglie, genitori, insegnanti e ragazzi a partecipare". Il testo parla della comunità fin dagli albori (1975-1995), dalle prime accoglienze e ai conseguenti percorsi di recupero per i giovani. Durante la presentazione sarà allestito uno spazio per la promozione del libro da parte dell’editore (Piemme). L’evento è aperto alla cittadinanza.