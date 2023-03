San Patrizio, fede e fate

Venerdì, alle 21.15, al teatro "Verdi" di Pollenza, appuntamento con "Cobh, le isole Aran, Synge e la fede irlandese nelle fate", iniziativa dedicata alla festa di San Patrizio con un viaggio letterario in cui viene narrata la storia dell’isola di Smeraldo. Il progetto, dedicato a tutti gli appassionati delle terre del Nord, è nato con l’uscita del nuovo libro di Cesare Catà intitolato: "Tra i pub e le fate. Viaggio letterario in Irlanda", in collaborazione con il marchio Guiness e prevede 3 serate. La prima stasera, alle 20, al pub Nirvana bistrot a Porto Sant’Elpidio e la seconda domani, sempre alle 20, al pub Enrico VIII di Porto San Giorgio. La serata al teatro Verdi è stata organizzata in collaborazione con il comune di Pollenza e il Brian Borù pub e prevede, tra l’altro, l’estrazione di 3 vincitori che si aggiudicheranno il libro di Catà e un omaggio del marchio Guiness. Ospite della manifestazione la cantante Rebecca Liberati che sarà accompagnata dalle musiche di Andrea Yanez Gasparrini e Adriano Brando Alessandrini. Ingresso unico a 10 euro. Per informazioni e prenotazioni sullo spettacolo si pùò contattare il numero: 328. 775 6579 oppure inviare una mail a: [email protected]