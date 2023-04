San Savino in festa per tre giorni tra cibo e show

Il comico barese Uccio De Santis e il cantante civitanovese Giovanni ‘Neve’ Morbidoni illuminano ‘San Savino in festa’, l’iniziativa a cura della Pro loco di Civitanova Alta con il patrocinio del Comune, che si terrà nel piazzale della chiesa di San Savino domenica, lunedì e martedì. La tre giorni domani sarà preceduta dalla processione e dalla benedizione delle campagne (ore 21). Domenica, via con la camminata metabolica delle 10 e alle 12 gli stornelli ‘Grazie grazià’. La briscola alle 14 e alle 17.30 il turno de ‘La banda’, con il concerto tributo a Ligabue. Lunedì, invece, a partire dalle 14.30 e alle 16 lo spettacolo dei ‘Rockabilly’. Poi il microfono passerà a ‘Neve’, cantante civitanovese classe 1997. Eccoci quindi al 25 aprile: alle 9.30 la messa, alle 10.30 la lezione aerobica a cura dell’istruttrice di fitness Monica Rendina, la gastronomia, e alle 16 i ‘Believers band’ fino all’ospite Uccio De Santis. Non mancheranno gli stand gastronomici. "C’è molta attesa tra i residenti, molto disponibili nelle fasi organizzative" spiega il presidente della Pro Loco Aldo Foresi al fianco del volontario Roberto Broglia.