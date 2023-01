San Severino saluta l’Epifania e l’inizio del 2023 con gli appuntamenti della rassegna "L’Incanto del Natale" che propongono per domani, a partire dalle 14.30, il ritorno del presepe vivente delle Marche, con partenza da piazza Del Popolo. Sempre domani, dalle 16.30 in piazza Del Popolo, è atteso l’arrivo della Befana. Con l’Epifania a Cesolo si chiude la nona mostra itinerante di presepi. Nella chiesa di Santa Maria della Misericordia, fino all’Epifania invece, con apertura dalle 17 alle 19.30, viene ancora ospitata la mostra di presepi e dipinti della natività. I Teatri di Sanseverino sabato 7, alle 21 al teatro Italia, propone il concerto per l’Epifania del coro Tourdion Ensemble del Corpo filarmonico "Francesco Adriani". Domenica, alle 18 al teatro Feronia, la compagnia Dekru propone, infine, "Anime leggere. La poesia del teatro fisico".