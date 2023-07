San Severino Blues Festival Musica raffinata e indimenticabile

di Gaia Gennaretti

Il "San Severino Blues Festival" segna un’altra edizione di successo. Il nuovo format di quest’anno, che proponeva tre giorni di concerti in città, ha raccolto il favore del pubblico e ha favorito le attività ricettive del territorio. A fare il bilancio è il direttore artistico, Mauro Binci: "Tre concerti in un fine settimana era una novità importante concertata e voluta insieme all’Amministrazione comunale - dice -. In primo luogo c’è da rilevare come lo scenario di Castello al Monte abbia affascinato tutti, pubblico e artisti, confermando la validità della scelta di tornare lì dov’era nata la manifestazione nel 1991. Sui social gli artisti americani ospiti sono entusiasti: “I love you San Severino Blues“ ha postato Carolyn Wonderland. Grande è la soddisfazione per l’alto livello artistico e la qualità dei concerti. "Rispetto al pubblico - prosegue Binci -, mi fa piacere raccontare due episodi: dei giovani hanno fatto 400 chilometri per ascoltare Carolyn Wonderland, inseguita da anni, e hanno pernottato in città due notti per vedere anche Nikki Hill; coppie dell’anconetano, che da tanti anni vengono al festival, hanno soggiornato tutto il weekend in un agriturismo locale. Sono segnali molto importanti sulla potenzialità turistica e il conseguente indotto economico della manifestazione. Segnali già emersi con i pernotti in città per l’anteprima di maggio di Fantastic Negrito, che nonostante la pioggia e il periodo sfortunato ha registrato il record di spettatori a San Severino, battendo e non di poco Roma e Treviso".

Da oggi "San Severino Blues" va in tour con nuovi concerti in altri comuni e borghi, una prerogativa storica che quest’anno è stata premiata dal bando spettacoli dal vivo della Regione Marche con un forte contributo erogato al Comune di San Severino. L’appuntamento è per stasera ad Esanatoglia, nel magico scenario di Castello Malcavalca. Todd Day Wait, musicista country di Nashville, è l’ospite della serata, organizzata dall’Associazione "Lulù e il Paese del Sorriso" in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Dalle ore 20, prima del concerto previsto alle 21,30, si potrà gustare un aperitivo-cena. Todd Day Wait, giovane artista americano, nativo del Missouri, ha iniziato il suo viaggio nella musica on the road, attraverso gli Stati Uniti a bordo di un pulmino, suonando con musicisti locali, diversi per ogni regione. Ogni volta ha adattato la sua musica a quella loro, cambiando spesso genere.