San Severino Blues, gran finale C’è la cantante californiana Rucker

Domani, alle 21.30, si chiude il 32° San Severino Blues nel piazzale Gerani di Matelica (di fronte ai giardini pubblici) con un talento della scena blues americana: la cantante e armonicista californiana Kellie Rucker. Grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale e della Pro Loco di Matelica, il concerto sarà gratuito. La protagonista sarà sul palco con The Frank Hammond 4tet, ovvero Frank Hammond alle tastiere, Luca Mongia alla chitarra, Tommaso Paolone al basso e Valerio Pompei alla batteria. "Kellie Rucker – spiega lo staff – è stata sul palco con leggende come Dizzy Gillespie, Stephen Stills, Albert Collins, James Cotton, ZZ Top, Warren Zevon, Little Feat e BB King. Ha iniziato a suonare l’armonica a 12 anni e da adolescente si intrufolava nei club per vedere dal vivo influenti artisti come Johnny Winter e James Cotton. Ha registrato tre dischi a Los Angeles: Ain’t Hit Bottom, Church of Texas e Soul Return. Ha suonato in spot televisivi e in film e serie tv Usa e tedesche. La sua padronanza dell’armonica e la sua voce sono stati ingredienti chiave dei dischi e dei concerti del chitarrista elettrico BB Chung King, con il quale è stata in tour per cinque anni, e del candidato ai Grammy, Jon Butcher. Sempre on the road tiene concerti negli Stati Uniti e in tanti Paesi europei: Italia, Francia, Germania, Olanda, Belgio, Svezia e Europa dell’Est. In questo concerto le radici bluegrass, blues e rock di Kellie Rucker si uniscono al soul blues dello storico quartetto di Frank Hammond". Info 3396733590, www.sanseverinoblues.com.