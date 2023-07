San Severino Blues, su il sipario Sul palco la band di Chris Cain

Sarà l’american band di Chris Cain ad aprire, questa sera alle 21.30 dalla piazza di Pollenza, la 32ª sessione estiva di San Severino Blues. La chitarra e la voce del protagonista saranno accompagnate dalla tastiera di Greg Rahn, dal basso di Cody Wright e dalla batteria di Sky Garcia.

"Chris Cain è senza dubbio uno dei migliori chitarristi al mondo, vera e propria icona del blues contemporaneo – spiegano gli organizzatori –. Ha uno stile unico, inconfondibile, raffinato e passionale, intriso di jazz e sonorità blues tradizionali, accompagnato da una voce calda, che ricorda quella di B.B. King. Cain è un polistrumentista capace di eccellere anche nel sax e al pianoforte. La grande intensità che esprime sul palco è il riflesso delle sue radici familiari, metà greche e metà afroamericane. L’ultimo album ’Raisin’ Cain’ del 2021 rappresenta bene il suo personalissimo stile, un suono sofisticato ed originale in cui si mescolano sapientemente blues, funk, jazz e gospel".

Per tutte le informazioni è possibile contattare il numero 3396733590, www.sanseverinoblues.com. Il clou del festival sarà nel terzo weekend di luglio, al Castello al Monte di San Severino, con due protagoniste femminili della musica americana: venerdì 21 la cantautrice Carolyn Wonderland (12 album pubblicati, polistrumentista); sabato 22 la giovane cantante ed autrice Nikki Hill (3 album pubblicati, voce roca e terrosa, graffiante e sensuale che si muove tra rock, blues, pop e R&B e che ha conquistato i palchi di Usa, Europa, Australia, India, anche in prestigiosi festival jazz come quello di Montreux).

Domenica 23 il palco diventerà Marche Blues Connection con la partecipazione dei gruppi marchigiani The Italian Blues Band e The Rootworkers.