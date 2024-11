San Severino,. Davide Rossi presenta: "Le vie della libertà"

Prima iniziativa pubblica per la Fondazione Lina Andreani Gregorini. Oggi alle 18.30, lo Spazio Liberty di viale Bigioli a San Severino ospita l’incontro con Davide Rossi, autore del libro "Le vie della libertà. Come uscire dal sistema che ci opprime" (Arianna Editrice). La Fondazione è stata costituita a San Severino per volontà testamentaria di Gian Paolo Gregorini, già funzionario dell’allora Cassa di risparmio di Macerata, deceduto nel 2018. Intervengono il presidente della Fondazione Luigi Scarfiotti, e la segretaria Romina Cherubini; modera l’incontro il giornalista Mauro Grespini. La serata si chiuderà con un aperitivo. "La Fondazione è nata per volere di Gregorini – spiega il presidente – il quale, oltre al suo ruolo dirigenziale nel contesto bancario maceratese, coltivava una grande passione per la politica. È stato un convinto liberale. Nello statuto della Fondazione, e quindi nel Dna di ciò che andremo a fare, c’è proprio il concetto di libertà. Vogliamo dar voce a chi fa fatica a raggiungere il grande pubblico con le sue idee, a chi affronta temi difficili cercando di interpretali in modo diverso, a volte anche controcorrente".