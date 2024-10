San Severino, donna di 52 anni trovata senza vita in casa

La comunità settempedana si stringe intorno alla famiglia Callarelli. Si terrà oggi alle 9.30 a San Domenico il funerale della 52enne Morena Callarelli. La donna, di San Severino, si è sentita male in casa. A ritrovarla priva di sensi intorno alle 20.30 di mercoledì sera è stata la mamma, nel rincasare in zona Borgo Fontenuova. La donna ha allertato i soccorsi, ma il personale del 118 non è riuscito a rianimarla: un infarto non le ha lasciato scampo. Callarelli lascia la mamma Marisa, i fratelli Mauro e Marco, cognate e nipoti.