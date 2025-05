San Severino, gli studenti del Divini in scena al Feronia

Il Feronia a San Severino si prepara accoglie la conclusione del progetto Teatro dell’istituto Divini con un classico: "La bisbetica domata" di William Shakespeare. Guidati dalla regia di Gabriela Eleonori, gli studenti saliranno sul palco stasera alle 21. Una replica a scuola ci sarà domani mattina. Il progetto Teatro dell’Itts Divini è un’opportunità per gli studenti di avvicinarsi alle arti performative.

Domani invece la biblioteca comunale Antolisei, dalle 10, si trasformerà in un vivace spazio di incontro per l’evento: "Come suona la tua lingua? Ascolta la mia...". Promossa dalla biblioteca con l’associazione Sognolibro e il patrocinio del Comune, l’iniziativa è pensata per bambini di ogni provenienza linguistica. La mattinata sarà animata da storie e giochi, con la partecipazione del maestro Luca Verdicchio al pianoforte. Informazioni al numero 0733/641313.