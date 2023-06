San Severino guadagna la bandiera arancione

Assegnata a San Severino la bandiera arancione, il prestigioso riconoscimento del Touring Club Italiano per i piccoli borghi italiani eccellenti. La cittadina settempedana è l’undicesima località certificata in provincia di Macerata, mentre sale a 27, con la nuova assegnazione anche a Frontone (PU), il numero di bandiere arancioni nelle Marche. Il riconoscimento è stato assegnato per le tante bellezze di San Severino: dall’area archeologica di epoca romana di Septempeda che, stando a studi sarebbe per conservazione e tipologie di edifici, seconda solo a Pompei, fino al Castello al Monte con la torre degli Smeducci, le fortificazioni, il Museo archeologico, il Duomo vecchio e il santuario Madonna dei Lumi. Il centro storico si sviluppa intorno alla piazza del Popolo, dalla caratteristica forma allungata ed ellittica, numerosi palazzi signorili, la chiesa di San Giuseppe e il teatro Feronia. E ancora, il Duomo nuovo e la chiesa di San Lorenzo in Doliolo. L’offerta museale è ricchissima: oltre al Museo archeologico, ci sono la Pinacoteca, il Museo di Borgo Conce e il MArec – Museo dell’arte recuperata che raccogli le opere salvate dalle chiese dopo il sisma del 2016. E infine, le frazioni e la faggeta di Canfaito. "San Severino - fa sapere il TCI - vanta numerosi e vari attrattori storico-culturali che possono essere raggiunti agevolmente grazie a un percorso di visita a piedi ben strutturato e comunicato e a un’efficiente segnaletica di indicazione".

Gaia Gennaretti