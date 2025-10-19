San Severino: stranieri ospitati abusivamente. Segnalazioni e multe dopo i controlli nei cantieri

Tre settempedani, un’impresa edile romana e un egiziano nei guai, per aver omesso la comunicazione di ospitalità di cittadini stranieri.

La polizia locale di San Severino nei giorni scorsi ha intensificato le ispezioni nei cantieri della ricostruzione concentrandosi, in particolare, sulla regolarità dei cittadini stranieri e della manodopera. Le verifiche non si sono limitate alle norme edilizie, ma sono state estese anche al personale presente. Con l’ufficio anagrafe e i carabinieri, sono emerse situazioni di ospitalità irregolare. In tutto sono stati sanzionati cinque proprietari di appartamenti per la mancata comunicazione di ospitalità, obbligatoria entro 48 ore quando si accoglie un extracomunitario o un apolide. Le sanzioni ammontano in tutto a circa 5mila euro.

Sono state riscontrate anche violazioni sulla gestione degli spazi pubblici e della sicurezza: sei violazioni hanno riguardato l’occupazione abusiva di suolo pubblico, con sanzioni per 5.200 euro, altre due violazioni sono state accertate per mancata esposizione del cartello di cantiere. Un episodio ha richiesto l’intervento di una pattuglia in centro: un’impresa aveva bloccato la viabilità senza alcuna autorizzazione.

L’assessore Jacopo Orlandani ha ringraziato il comandante della polizia locale, il vice commissario Adriano Bizzarri, e il personale per l’opera di controllo attuata con i carabinieri.