San Severino, torna il teatro dialettale. Appuntamento a Granali

Torna la rassegna "Il Dialetto a Granali", un appuntamento fisso che anima le serate estive di San Severino con commedie in vernacolo. La rassegna si svolgerà nella piazzetta dei Granali, alle 21.30. L’ingresso è libero. L’iniziativa, patrocinata dal Comune, offre tre appuntamenti. Si parte sabato con la compagnia Lucaroni di Mogliano e "La vecchiaia è più tranquilla... se la passi a Villa Arzilla" di Pietro Romagnoli, con la regia dello stesso Pietro Romagnoli. Sabato 28 sarà la volta di "Poru Nando" di suor Lucia Stacchio, interpretato dalla compagnia Terra dei Fioretti di San Giacomo della Marca di Cingoli. La regia è curata da suor Lucia Stacchio stessa. Sabato 5 luglio la rassegna si concluderà con "Quanno ‘na figlia se spusa" di Amedeo Gubinelli, messo in scena dal Teatroclub Amedeo Gubinelli di San Severino, per la regia di Fabio Sparvoli e Alessandra Granata.