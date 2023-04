San Severino, tutta la creatività di Delsere Taglio del nastro per la mostra "Vibrazioni"

Taglio del nastro, nell’ex chiesa di Santa Maria della Misericordia in piazza del Popolo, per la mostra "Vibrazioni" di Alessandro Delsere. Nato a Recanati nel 1984 Delsere, che si firma AD, ha iniziato la sua carriera facendo caricature in bianco e nero di personaggi famosi. Dopo aver perduto l’abitazione a causa del sisma del 2016 per lui è cambiata la visione delle cose e questo, però, ha significato anche una sua svolta artistica. Ogni sua opera, come viene ricordato nel catalogo che accompagna l’esposizione realizzato dalla Hexagon Edizioni, include una crepa che per lui sta ad identificare la fragilità umana.