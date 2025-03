San Severino, vacanza a Rimini per gli over 60

Sono aperte le iscrizioni per il soggiorno marino per la terza età organizzato dal Comune di San Severino, rivolto ai cittadini over 60 autosufficienti residenti in città. La vacanza sarà dal 7 giugno al 21 giugno nella località di Rivazzurra di Rimini, nell’hotel tre stelle Fabius. Il soggiorno di 14 giorni prevede un pacchetto con numerosi servizi inclusi, tra cui pensione completa, accesso alla spiaggia privata con ombrellone e lettini, serate a tema, piscina, connessione wi-fi, e molte altre comodità pensate per il benessere dei partecipanti. Il costo complessivo del soggiorno è di 920 euro a persona, con la possibilità di richiedere una camera singola con supplemento di 140 euro.

Le iscrizioni saranno aperte dal 10 marzo al 7 aprile nell’ufficio Servizi alla persona, in piazza del Mercato, a disposizione martedì, giovedì e sabato dalle 10 alle 13, martedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’ufficio ai numeri 0733/641305 - 311 - 324 o scrivere una mail a servizisociali@comune.sanseverinomarche.mc.it.