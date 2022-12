San Silvestro: pronti a scatenarsi Musica e balli senza restrizioni

di Andrea Scoppa

Vigilia della notte più lunga, avvolgente, attesa, dolce o scatenata. L’ultima del 2022 ma anche la prima del 2023…Dopo anni bui, dopo le restrizioni pandemiche tra tre sere Capodanno tornerà ad illuminarsi con "botti" dentro e fuori. Per i ritardatari e gli indecisi, nonché per coloro che faranno cena a casa e vogliono poi uscire per divertirsi, ecco le iniziative più significative di San Silvestro. La costa punta ad essere calamita più attraente per giovanissimi nonché adulti, coppie e ancor di più single. Partiamo da Civitanova e non può essere altrimenti trattandosi della città riferimento per la movida, la Riccione delle Marche. Quale luogo più consono per far baldoria e buttarsi in balli sfrenati se non la discoteca? In centro città il Donoma comincia con la cena e vari pacchetti, a seconda della partecipazione o meno alle libagioni e con l’opzione del tavolo nel prosieguo in pista. Gli ambienti eleganti si preparano ad essere cornice per una notte giovane, di solito under30. Stesso target d’età più o meno per il Brahma, discoteca sul versante sud di Civitanova. Anche qui il direttore artistico Edoardo Ascani ha pensato più proposte e costi. Chiusa, invece, a Porto Recanati la discoteca più grande della costa maceratese, il Mia Clubbing. Passiamo ai ristoranti. Non può mancare il civitanovese La Serra, sempre gettonatissimo per il dopocena danzante, ritrovo per una clientela più adulta. La serata è stata chiamata dal direttore Aldo Ascani "Meravigliosa" e ci saranno dj set con animazione. Sul lungomare sud Cala Maretto dopocena avrà lo show di ballerini, mangiafuoco, attori, specialisti in effetti speciali del CircoNero Italia. Nel vicino Petè cena e post in compagnia della musica live della Leo Maculan Band. Come sempre itinerante lo staff Movimenti Notturni, l’ennesimo appuntamento dicembrino vedrà Licio Cesetti e il suo staff protagonisti al ristorante La Cipolla d’oro di Porto Potenza. Sempre in città Capodanno in festa al ristorante e spa L’Antico Uliveto che dopo la mezzanotte punterà su un dj set anni ’90. Si balla dopocena anche al Maramao (riaperto dall’112). La simpatia e la voce di Marco Moscatelli accompagneranno invece il conto alla rovescia all’Acapulco Beach di Porto Recanati, qui ci saranno anche premi per i partecipanti. Da segnalare infine, appena fuori provincia, la festa di fine anno griffata dal Sottovento di Marcelli.