San Valentino e Carnevale Tutto pronto per le feste

di Antonio Tubaldi

"Il mese di febbraio sarà piuttosto frizzante a Recanati" annuncia il sindaco Bravi illustrando, durante la conferenza stampa di ieri pomeriggio le tante iniziative messe in piedi per festeggiare le principali festività del mese: la festa di San Valentino con l’organizzazione della tradizionale Fiera domenica prossima e la festa di Carnevale che si terrà in città il 21 febbraio, martedì grasso. Un programma realizzato grazie anche alle tante collaborazioni volontarie e a uno sponsor importante come la Ottaviani, nota azienda orafa recanatese. "La Fiera di San Valentino vedrà la presenza in piazza di numerosi espositori, circa 25, provenienti da tutta Italia e, in particolare, sotto il loggiato del Comune gli operatori commerciali che lavorano nell’ambito dei matrimoni come ristoratori, fotografi, fioristi, wedding planner e musicisti, ha spiegato il Vicesindaco Mirco Scorcelli. Ringrazio in particolare la Pro Loco, i volontari dell’associazione Carabinieri in congedo e della Protezione Civile". Dalle 16 alle 19 la Fiera di San Valentino sarà animata anche dalla musica live e dai balli di gruppo della band musicale i Rubacuori. Sempre per San Valentino, il circuito museale "Infinito Recanati" propone alle coppie l’accesso ai musei del circuito pagando un solo biglietto e, in collaborazione con il Caffè Piazza Leopardi, a partire dalle 17 e fino alle 19, sabato e domenica aperitivo romantico sulla sommità della Torre del Borgo accompagnato dai suggestivi colori del tramonto. Martedì 21 febbraio, dalle 15 alle 20, Piazza Giacomo Leopardi si trasformerà in un tripudio di giochi e di colori tra maschere, coriandoli e stelle filanti senza dimenticare la tradizionale sfilata delle maschere che si concluderà con tanti premi offerti dalla Ditta Ottaviani. "Ci fa molto piacere essere coinvolti in questo evento dedicato ai bambini – ha detto Laura Ottaviani –. Da neo mamma so bene quanto è importante far esprimere ai più piccoli la propria fantasia con i personaggi del cuore. Metteremo a disposizione numerosi premi, gioielli o orologi da polso, per incoraggiare i bambini in questo percorso di creatività e di crescita". In piazza anche i tradizionali gonfiabili, le animazioni di ballo a cura della Happiness di Recanati e la famiglia Adddams con la performance del Gruppo Instabile di teatro. Al lavoro anche il gruppo delle Social Catenelle, Vanna Mani di Fata e le insegnanti Paola Agostinelli e Maria Ricci per il laboratorio, oggi pomeriggio, all’atrio comunale, per la realizzazione di costumi e maschere di Carnevale. Infine il vicesindaco Scorcelli ha annunciato anche la prossima partecipazione del Comune di Recanati a "M’illumino di Meno".