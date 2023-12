San Vincenzo Strambi: reliquia esposta in Cattedrale

Nella ricorrenza del 200° anniversario dalla morte di San Vincenzo Maria Strambi, che fu vescovo di Macerata Tolentino, la Diocesi di Macerata rende noto che domani l’urna contenente il corpo del Santo verrà traslata dalla Basilica della Mater Misericordiae, dove si trova attualmente, alla Cattedrale di San Giovanni. Alle ore 17, da Piazza Strambi partirà il corteo dei fedeli che transiterà in piazza della Libertà, per poi raggiungere la Cattedrale, dove alle 18 il vescovo Marconi celebrerà la messa. La reliquia del Santo rimarrà esposta alla venerazione dei fedeli in Cattedrale fino al termine delle festività natalizie. Diretta streaming sul canale YouTube DiocesiMacerata - info: segreteria@diocesimacerata.it