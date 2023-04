Sandro Cruciani morto a Urbisaglia: malore al volante. Addio allo storico farmacista

Urbisaglia, 27 aprile 2023 – Colpito da un malore mentre era al volante della sua auto, si è schiantato contro un muretto. È morto così Sandro Cruciani, storico farmacista di Urbisaglia, in pensione da alcuni anni. Illesa la moglie, che si trovava con lui nell’auto. L’incidente si è verificato poco dopo le 20 di oggi, in via Procopio.

Stando alle prime ricostruzioni, il 74enne era alla guida dell’auto quando sarebbe stato colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo. L’auto è finita quindi contro un muretto: la velocità non era particolarmente elevata, visto che lo schianto si è verificato nei pressi di un incrocio. A uccidere l’uomo, quindi, non sarebbe stato l’impatto con il muretto, ma il malore che lo aveva colpito pochi attimi prima.

Sul luogo dell’incidente si sono subito portate alcune persone, che hanno provato a prestare i primi soccorsi e hanno allertato il 118. Prima i passanti e poi gli operatori sanitari hanno tentato di rianimare Cruciani, ma per il 74enne non c’era più nulla da fare. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri delle stazioni di Urbisaglia e San Ginesio. Fortunatamente, nell’incidente non sono rimaste coinvolte altre persone. Cruciani era molto conosciuto in paese, dove aveva gestito la farmacia «La Rocca» in piazza Garibaldi fino a pochi anni fa. Non aveva figli, lascia la moglie, anche lei farmacista.