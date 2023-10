Sane abitudini alimentari: sportello di ascolto a scuola

Nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata mondiale dell’alimentazione, l’Ipsia "Corridoni", in collaborazione con l’associazione "Equilibri", ha presentato lo sportello di ascolto nutrizionale che sarà rivolto agli studenti al fine di porre l’attenzione sulle abitudini alimentari e su eventuali disturbi legati all’alimentazione. "Abbiamo voluto lanciare il progetto proprio in occasione della giornata mondiale dell’alimentazione – ha spiegato il dirigente scolastico dell’istituto Gianni Mastrocola – così da quest’anno prenderà il via uno sportello dedicato alla nutrizione dove arriverà un’esperta esterna che ha già presentato la progettualità nelle classi prime e seconde della sede di Corridonia, poi sarà disponibile con cadenza mensile permettendo ai ragazzi di comprendere il valore dell’alimentazione nell’ottica di un discorso di educazione civica ed anche visto in una chiave di sostenibilità ambientale". Il nuovo sportello nutrizione sarà curato della dottoressa Elisa Pelati, dietista e nutrizionista, la quale nel corso della presentazione si è soffermata sul tema: "L’acqua è vita, l’acqua ci nutre. Non lasciare nessuno indietro". sottolineando il suo importante ruolo per il corpo, con nozioni per ridurre lo spreco.

"L’iniziativa ora è rivolta alle classi del biennio poi sarà allagata a tutte le altre – ha illustrato la docente Ludovica Lauro, referente del progetto – sarà la dottoressa Elisa Pelati a coordinare lo sportello e stiamo definendo le modalità di apertura. Sarà un’offerta dedicata ai ragazzi che avranno a disposizione una professionista del settore nutrizione per svolgere dei colloqui privati in cui porre domande, poi, l’altro passo sarà quello di fornire agli studenti degli incontri di formazione sia sull’alimentazione ma anche sull’aspetto di sostenibilità della nostra dieta, in quanto ha un impatto sull’ambiente. Credo sia una proposta interessante e c’è stata una buona risposta da parte dei ragazzi".

Diego Pierluigi