Sangiuliano su Villa Buonaccorsi: "Altri cinque milioni per i lavori"

"Fin dalla mia prima visita a Villa Buonaccorsi, ho pensato che può diventare un polo culturale e di aggregazione internazionale, magari per ospitare un domani il G7. E il 23 giugno sono passato ai fatti con un decreto: dei 13 milioni di euro di residui di bilancio nel 2023, ben cinque sono andati per la villa. Ma nuovi fondi arriveranno nel 2024, perché ne destinerò altri cinque. Così facendo arriveremo a quota 14 milioni, cioè la somma per mettere in sicurezza la villa". È stato questo l’annuncio del ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, durante l’assemblea pubblica di ieri a Potenza Picena, organizzata per discutere del futuro del complesso settecentesco, comprato all’asta dallo Stato nel 2021.

Tanti i presenti al teatro Mugellini, tra cui le autorità civili e militari. Sul palco il governatore delle Marche Francesco Acquaroli, l’assessore regionale alla cultura Chiara Biondi, la dirigente regionale del settore beni e attività culturali, il sindaco Noemi Tartabini, il sovrintendente Marche sud Giuseppe Lacava e il presidente Consiglio superiore beni culturali paesaggistici Gerardo Villanacci. Sempre il ministro Sangiuliano ha aggiunto: "Villa Buonaccorsi è uno dei miei obiettivi e sono capace di venire qua a Natale, per vedere come seguiranno i lavori. È la seconda volta che vengo qui in nemmeno un anno. Stasera – ha concluso Sangiuliano tra gli applausi – sarei dovuto essere a Roma per l’apertura del festival del cinema con tanto di red carpet e cena di gala, ma ho rinunciato per stare qui". Mentre la dirigente Tisi ha svelato: "Grazie al Pnrr faremo nella villa dei corsi di formazione professionale per i giardinieri d’arte: in primavera ne verranno tra i 30 e i 50. Inoltre, con un altro progetto, da settembre a ottobre 2024 arriveranno altri 132 allievi di giardinaggio. Quanto alla futura governance – ha affermato ancora la Tisi -, la comunità avrà un ruolo fondamentale e saranno coinvolti possibili partner, università e persino i cittadini". A spiegare le condizioni in cui versa oggi la villa è stato il sovrintendente Lacava: "Alcuni lavori di manutenzione sono stati eseguiti, mentre altri sono in corso. Gli interventi più urgenti hanno riguardato i crolli di alcune coperture e la manutenzione del giardino all’italiana. L’obiettivo è mettere in sicurezza il complesso è riaprire per le visite guidate". Tuttavia c’è stato pure qualche momento di polemica, e cioè quando ha preso la parola Francesco Cingolani (presidente dell’associazione Villae). "Avete dimenticato di menzionare la nostra mobilitazione per la villa – ha tuonato –. La Tartabini da tempo non risponde alle mie pec, la Tisi dopo un incontro è sparita e Acquaroli non ha mai partecipato a una nostra iniziativa. Avete calpestato la partecipazione dei cittadini".