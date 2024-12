Sangiustese all’ultimo respiro: Cornero e Grassi affondano il Fabriano Cerreto

SANGIUSTESE

3

FABRIANO CERRETO

2

SANGIUSTESE (4-4-2): Rossi, Morazzini, Tarulli, Herrera, Marini (29’st Di Giminiani), Rogerio, Crescenzi, Cognigni (29’st Cornero), Grassi, Cresci, Handzic. All.: Giandomenico.

FABRIANO CERRETO (4-3-3): Stroppa, Stortini (19’st Crescentini), Grassi, Marino, Carnevale, Isla (19’st Peluso), Proietti, Trillini, Musso, Conti, Nacciarriti (10’ Marinelli). All.: Caporali.

Arbitro: Spadoni di Pesaro.

Reti: 2’st e 12’st Grassi, 23’st rig. Peluso, 25’st Trillini, 50’st Cornero.

Succede tutto nella ripresa e quando si pensa che la gara finisca in parità c’è la zampata vincente di Cornero che dà i tre punti alla Sangiustese. Non ci si è annoiati al comunale di Villa San Filippo: i locali si portano sul doppio vantaggio ma il Fabriano Cerreto in due minuti pareggia i conti, fino a quando all’ultimo assalto arriva il gol rossoblù. Il primo tempo è all’insegna dell’equilibrio. Grassi si accentra (22’) ed è da applausi l’intervento del portiere. Gli ospiti hanno la possibilità di lasciare il segno (28’) quando il cross pesca in mezzo Marinelli che non inquadra la porta. Nella ripresa la Sangiustese spinge sull’acceleratore e Grassi (2’) di testa sfrutta nel migliore dei modi il cross di Morazzini. È pericoloso Cresci (10’), ma Grassi, in giornata di grazia, concede il bis (12’) e di testa manda in rete il pallone calciato dalla bandierina da Crescenzi. Herrera va vicino al terzo gol, ma è il palo a dirgli di no. Stessa situazione a parti invertite: Proietti di testa manda la palla sul palo. In due minuti il Fabriano Cerreto pareggia; Proietti finisce a terra, è rigore: Peluso fa gol. La rete dà la carica agli ospiti e Trillini (25’) calcia dal limite all’incrocio dei pali il pallone del 2-2. La gara è agli sgoccioli quando Cornero calcia in rete la palla respinta dal portiere sulla conclusione di Grassi e la Sangiustese fa festa.