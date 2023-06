Sangiustese: dopo 21 anni di nuovo ’in campo’ i protagonisti della storica promozione in D

Gentile lettore, è triste dirlo, ma ha proprio ragione: ci vuole una bella ondata di multe senza pietà, per farci capire che il cellulare quando si guida è pericoloso. Basta fare due passi a piedi per scoprire come il 90 per cento degli automobilisti lo usino: conducenti di furgoni che fanno manovra, autisti di bus e pullman, mamme con i bambini, anziani alla ricerca della sarta indicata dalla moglie, maschi alfa con le loro supercar luccicanti, tutti parlano, o controllano i messaggi, o registrano un audio, o ne ascoltano uno, o mettono "mi piace" sotto al nuovo video di qualcuno. Ce ne fosse uno che usa il comodissimo sistema bluetooth, o le cuffie, cose semplici insomma che garantirebbero una guida più sicura. Viene ripetuto ovunque che il cellulare al volante è pericoloso, eppure niente, non lo capiamo, e così come è stato per le cinture di sicurezza, che ci proteggono ma che hanno dovuto imporci a colpi di multe, senza le sanzioni non ci arrendiamo a mettere via i telefonini. Ha ragione lei, ci vorrebbe una bella campagna non preventiva, non educativa, come ci dicono le forze dell’ordine quando vogliono essere gentili; ci vuole una raffica di multe, perché la nostra educazione ormai passa solo per il portafogli.