"Sangiustese, grande reazione". Domani i Portuali

Una prova di carattere e una grande reazione hanno caratterizzato la prestazione della Sangiustese che non si è lasciata abbattere dal micidiale uno-due dell’Osimana, ribaltando il risultato e strappando i tre punti. "Lo 0-2 – osserva Luigi Giandomenico, tecnico della Sangiustese – avrebbe potuto abbattere chiunque, invece i ragazzi sono stati bravi a reagire e a credere nell’impresa, forti anche di quanto fatto vedere fino a quel momento".

La Sangiustese era partita con il piede giusto. "Avremmo potuto fare gol con Grassi e avevamo preso due pali: abbiamo fatto una buona prova in cui non abbiamo rischiato tanto se non nel finale quando Rossi ha neutralizzato la conclusione di Alessandroni, però prima avremmo potuto chiudere la partita avendo avuto le occasioni per farlo".

L’Osimana si era portata sul doppio vantaggio grazie a due evidenti errori della retroguardia rossoblù. La partita ha lasciato un’eredità importante e utile per il futuro. "Mi è piaciuta la reazione, è stata la prima volta che siamo riusciti a recuperare una volta passati in svantaggio".

Domani alle 18 i rossoblù recupereranno la gara a casa dei Portuali Dorica che si sarebbe dovuta giocare alla ripresa dopo la sosta natalizia, la mancanza di gare non ha inciso sul rendimento della Sangiustese contro l’Osimana. "Non credo che abbia avuto conseguenze, del resto si parla di una settimana in più".