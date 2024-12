Sanità a corto di personale. Dai medici di base a quelli del 118. Oltre 130 i buchi da coprire

È crescente, specie nei comuni dell’entroterra, la quota di cittadini senza medico di base. Una situazione estremamente difficile che colpisce in particolare i piccoli centri, e rispetto alla quale si sta tentando di tutto. Così, per "garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza è necessario, nonché urgente, cercare medici al fine di procedere al conferimento di incarichi a tempo determinato", scrive l’Ast nella determina con la quale ha indetto un avviso pubblico per manifestazioni di interesse, i cui termini rimarranno aperti fino al 31 marzo prossimo. Complessivamente si tratta di coprire 29 posti per il ruolo di medico di base, assegnare 82 incarichi per l’assistenza primaria ad attività oraria (guardia medica) e 22 per l’emergenza sanitaria territoriale (118).

Questo il quadro: 29 posti per medico di base. Distretto di Macerata: un posto con ambulatorio principale nei comuni di Appignano, Belforte, Camporotondo di Fiastrone, Corridonia, Loro Piceno, Montecassiano, Monte San Martino, Penna San Giovanni, Petriolo, Pollenza, Ripe San Ginesio, Sant’Angelo in Pontano, Sarnano, Serrapetrona, Urbisaglia. Distretto di Civitanova: un posto con ambulatorio principale nel comune di Montecosaro, Montefano, Montelupone, Monte San Giusto, Morrovalle, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati. Distretto di Camerino: un posto con ambulatorio principale nel comune di Castelraimondo, Camerino, insieme i comuni di Fiuminata e Gagliole, Pioraco, San Severino, Valfornace. Si cercano medici anche per il ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria, l’ex guardia medica. Distretto di Macerata: 40 incarichi per 24 ore settimanali; distretto di Civitanova, 22 incarichi per 24 ore settimanali; distretto di Camerino 20 incarichi per 24 ore settimanali. Emergenza sanitaria territoriale (118), 22 incarichi per 38 ore settimanali ognuno: 10 nelle Potes del distretto di Macerata, 7 nelle Potes del distretto di Camerino, 5 nelle Potes del distretto di Civitanova. Rispetto alle carenze rilevate per il 2024 ha pesato la mancata accettazione da parte degli aspiranti al conferimento degli incarichi.

Dopo la loro pubblicazione sono arrivate all’Ast, altre comunicazioni di recesso volontario e anticipato rispetto al limite di età dall’attività convenzionale, costringendo l’Azienda sanitaria a chiedere ai medici convenzionati in servizio (con incarico a ciclo di scelta) la possibilità di applicare l’ampliamento del massimale di pazienti (fino a 1.800). Ma non tutti i medici hanno aderito a tale procedura, poiché è consentita solo su base volontaria. In ogni caso, anche se l’avessero fatto tutti, ciò non sarebbe bastato per garantire l’assorbimento delle ulteriori scelte che si determineranno con i pensionamenti annunciati e, quindi, l’assistenza alla popolazione di riferimento. Tutte le graduatorie pubblicate quest’anno, poi sono state totalmente esperite.