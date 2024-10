Sanità, arriva la bocciatura del Pd: "Attese infinite e poco personale"

"È stato un incontro partecipato e interessante, ma che noi consideriamo solo il primo passo di un percorso attraverso il quale tenere alta l’attenzione sulla sanità pubblica e dare un contributo alla soluzione dei tanti problemi che la affliggono". Ninfa Contigiani, segretaria cittadina del Pd, commenta così l’assemblea che il partito ha tenuto venerdì sera all’Asilo Ricci. "C’è stata una discussione franca e aperta, nel corso della quale sono emerse le tante criticità più volte denunciate, ma anche riflessioni che tradurremo in un primo testo, da sottoporre poi all’attenzione della città, in primis, degli operatori sanitari. Tutto questo sarà poi tradotto in un documento da sottoporre al consiglio comunale. Vogliamo dare voce ai cittadini, cosa negata dall’amministrazione comunale". Meglio se in un consiglio comunale aperto, chiesto per la seconda volta dal Pd insieme alle altre forze di opposizione, altrimenti se de discuterà in una seduta ordinaria. "Sono anche emerse significative testimonianze che confermano, è il caso di dire, il cattivo stato di salute della nostra sanità, una situazione che ha profonde ripercussioni sulle persone. Ma, soprattutto, è stato chiaro che la sanità ha bisogno di maggiori risorse, senza le quali ogni ragionamento rischia di rimanere vuoto. La prima cosa da fare, dunque, è chiedere insieme alle altre Regioni, la cancellazione del tetto di spesa, affinché si possa procedere all’assunzione del personale necessario. Anche perché è assurdo che si faccia ricorso a medici provenienti da cooperative private, pagati anche quattro volte di più rispetto a quelli strutturati dell’Ast". E non poteva mancare il problema delle liste d’attesa. "In realtà non ci dovrebbero essere liste bloccate – conclude la Contigiani – ma spesso questo è quello che i cittadini si sentono rispondere: non è possibile effettuare la prenotazione perché la lista è chiusa. Inaccettabile".

