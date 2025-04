"Sanità, buona affluenza di cittadini"

Buona affluenza domenica al banchetto organizzato dal Partito democratico locale sul tema della sanità regionale in piazza Douhet a Porto Potenza, che ha registrato l’adesione di oltre 50 cittadini. A riferirlo è il circolo cittadino dei dem, diretto dal segretario Stefano Dall’Aglio.

"Ringraziamo i cittadini per il grande afflusso al banchetto allestito in piazza Douhet – afferma in una nota il Pd di Potenza Picena –. Sono stati raccolti più di 50 questionari cartacei dedicati alla sanità regionale, dopo quelli già raccolti online, ed è stato dato il via alla campagna di tesseramento 2025 al Partito democratico".

Inoltre, aggiungono ancora i dem, "è stato distribuito materiale informativo sui referendum previsti a giugno e sulla proposta dei Giovani democratici per inserire in Costituzione il diritto alla casa. Un’intera giornata di dialogo con i cittadini resa possibile dall’impegno di tanti volontari".