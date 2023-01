Sanità, Carancini non fa sconti: "Gravi falle nell’Area vasta, con Draisci non cambia nulla"

Secondo Romano Carancini, consigliere regionale del Pd, la nomina di Antonio Draisci a commissario straordinario della nuova Azienda sanitaria territoriale (Ast) di Macerata rischia di essere un’operazione gattopardesca: "Tutto cambia perché nulla cambi", attacca. "Alla sua prima uscita pubblica il commissario, al fianco del quale è comparsa l’ex direttrice di Area Vasta 3 Daniela Corsi, ha riservato a colei che l’ha preceduto una investitura in relazione alla nuova azienda sanitaria, associandola a se stesso alla guida di questa fase di transizione. "Insieme faremo un gran lavoro", ha detto Draisci, evidenziando che la Corsi lavorerà nel solco delle progettualità da lei stessa avviate, nonostante la ex direttrice non abbia alcun ruolo di responsabilità nella neonata Ast".

Carancini ritiene come sarebbe stato invece apprezzabile che il nuovo commissario, "piuttosto che esaltare l’ex direttrice, avesse elogiato, motivato, coinvolto e riacceso la speranza di tutta la comunità sanitaria, mortificata dall’assenza di visione e di direzione strategica". L’ex sindaco di Macerata punta il dito contro i risultati conseguiti dalla Corsi nel 2021, visto che "su sei obiettivi economico-finanziari ne ha falliti totalmente due e centrato solo uno, peraltro al 50%". La cosa più grave è che "la Corsi non ha speso tutte le risorse disponibili per il personale, di fatto sottraendo circa 6 milioni di euro rispetto al tetto di spesa previsto e atteso: a fronte di circa 153 milioni di euro disponibili, la spesa è stata di circa 147 milioni". Se tutte le risorse fossero state utilizzate, "si sarebbe riusciti ad attenuare le grandi falle sanitarie emerse in Area Vasta 3". Negativo il risultato anche sul settore strategico di valutazione (efficienza e appropriatezza organizzativa). "L’ex direttrice "buca" 17 obiettivi su 73 (quasi il 24%)", sottolinea Carancini. "È per questo – conclude il consigliere regionale del Pd – che dal commissario straordinario Antonio Draisci, la provincia maceratese si aspetta un cambiamento reale che parta dal coraggio di voltare pagina, passi attraverso la competenza di una storia professionale che coinvolga la comunità, vinca i condizionamenti della politica e faccia ripartire quella che, in anni non lontani, costituiva un modello della sanità regionale. Questo è ciò che ci si attende dal commissario Antonio Draisci al quale, con sincera speranza, auguro buon lavoro".