Sanità carente nel cratere: "Servizi ridotti al lumicino"

"Nonostante l’encomiabile sforzo degli operatori, che si fanno in quattro pur di garantire i servizi, nell’entroterra gravi sono le criticità nell’assistenza sanitaria". Zelinda Piccioni, referente maceratese del Tribunale dei diritti del malato, rete di tutela dell’associazione Cittadinanzattiva, sintetizza in questo modo l’ennesima segnalazione arrivata da una donna di Visso, che accudisce il marito allettato.

"Si tratta di una famiglia che, a causa del terremoto, è stata esiliata per un periodo in Umbria – spiega Piccioni – e che è poi rientrata in provincia per amore della propria terra e delle proprie origini. Adesso, lamenta una serie di disservizi che rendono complicata la vita ai cittadini delle aree montane". Il primo problema è sorto lo scorso mese di luglio, quando a causa di qualche difficoltà nell’organizzazione non sono stati recapitati i pannoloni previsti. "Non certo per colpa di chi ogni giorno è impegnato su questo fronte – prosegue Piccioni –, ma fatto sta che questa famiglia, e non è stata la sola, è stata costretta a provvedere da sé, acquistando e pagando i pannoloni di tasca propria. Risolto questo problema, sono stati distribuiti i pannoloni, ma diversi da quelli precedenti, più sottili: in questo modo se ne consumano di più e finiscono prima, e resta sempre un buco da colmare da parte delle famiglie. Nel caso specifico stiamo parlando di una donna anziana che segue il marito ultraottantenne, non una situazione semplice".

Si aggiunga che anche la disponibilità del medico di base è ridotta, e questo fa venir meno un essenziale punto di riferimento a cui potersi rivolgere. "Due volte alla settimana – evidenzia Piccioni – la donna può contare sulla assistenza degli infermieri che raggiungono l’uomo a casa, facendo il massimo, ma hanno in carico tante persone in un territorio piuttosto vasto, non gli si può chiedere l’impossibile". Servirebbero, come sempre, più risorse e più personale che, però, mancano, con la variante che se garantire i servizi lungo la fascia costiera collinare è difficile, le cose si complicano ancora di più nell’entroterra. "Alla luce delle condizioni in cui si è venuta a trovare, questa famiglia si è persino un po’ pentita di essere rientrata dall’Umbria dove, a loro dire, le cose andavano meglio. Al di là di questo – conclude Piccioni – in relazione alle tante segnalazioni che riceviamo, sarebbe il caso che chi di dovere faccia tutto il necessario per evitare disagi ai cittadini".

Franco Veroli