"Sanità e dazi, la destra ignora le difficoltà"

Sul palco la bicicletta e il pane, i simboli della "Primavera nelle Marche". La prima per "pedalare tutti insieme verso la vittoria", il secondo per rievocare il valore della Liberazione attraverso l’episodio della fornaia schedata ad Ascoli per aver esposto uno striscione antifascista il 25 aprile, "perché noi siamo quelli che non celebrano la marcia su Roma, ma le date fondanti della nostra Repubblica". Teatro Annibal Caro pieno per la tappa civitanovese del candidato governatore del Pd Matteo Ricci, che ha un monito per la sua platea: "Siamo la colazione del cambiamento. Le alleanze? Pd e 5 Stelle diversi, ma ho fiducia nei confronti che avremo la prossima settimana". Colonna sonora Jovanotti e una lettura dello scrittore e poeta marchigiano Paolo Volponi affidata alla voce di Rosetta Martellini in apertura, poi due ore di Ricci che spende il suo curriculum di ex sindaco di Pesaro per promettere la politica del fare a Palazzo Raffaello.

Dal suo osservatorio "le Marche mai state marginali quanto ora. Siamo chiamati a invertire la rotta e lo faremo con un programma che guarda al 2050 per una regione che deve tornare a essere protagonista ed europeista, fuori dal fango della mediocrità in cui l’hanno cacciata". Molte proposte e tante legnate a un centro destra "che non vede le difficoltà socio economiche e quando non ci saranno più i fondi del Pnrr, che la destra non ha votato, che succederà? Parlate con artigiani e industriali per capire cosa significa la politica dei dazi di Trump e chiedete poi alla gente cosa pensa della sanità: nove su dieci diranno che è peggiorata in questi cinque anni. Non accorgersi di questo significa coprirsi gli occhi con il prosciutto della propaganda".

Tiro al bersaglio con l’assessore Saltamartini e con il governatore Acquaroli. Il primo "non è in grado, tanto che gli hanno affiancato un tutore e un responsabile all’edilizia sanitaria. Surreale. Intanto hanno dovuto stanziare 40 milioni di euro per coprire il costo dei marchigiani costretti a curarsi fuori regione, mentre uno su dieci rinuncia alle cure perché il sistema pubblico non lo supporta e non ha i soldi per rivolgersi al privato". Quanto alle liste di attesa infinite "Acquaroli resta muto. Lui è il “signora sì“’, uno che non batte i pugni per chiedere a Meloni più risorse perché contano più le ragioni di partito che i problemi della nostra gente". Sulle proposte spazia dai finanziamenti per progetti di ripopolamento dell’entroterra destinati a giovani coppie, con asili e trasporti gratuiti, alla sicurezza "per un servizio regionale integrato contro la criminalità" fino alla innovazione "per essere una regione guida nell’applicazione dell’intelligenza artificiale sulle imprese manifatturiere. Dove trovo i soldi? Chiudo l’Atim, un carrozzone costato 12 milioni di favoritismi, e la Svem, che non si capisce cosa faccia". Quanto alla campagna elettorale avverte i suoi: "Arriveranno tutti da Roma per aiutare Acquaroli. Prepariamoci alla calata di auto blu".

Lorena Celllini