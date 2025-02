"Sanità e fiera, città abbandonata"

"Nella prospettiva del centrodestra Civitanova è sempre più marginale, tradita sulla sanità e sulla fiera". Giulio Silenzi (Pd) torna a parlare del consiglio aperto sulla sanità "in cui sindaco e consiglieri di maggioranza hanno evitato argomenti fondamentali per la città". Intanto vede un ospedale penalizzato "a partire dalla mancata istituzione di una unità complessa di Oncologia" e la Fiera perduta. "Spunta - dice - il progetto di un centro Alzheimer nella struttura della Fiera che, conclusa la funzione di Covid Hospital, non è stata ancora riconsegnata nonostante previsto dalla convenzione tra Regione e Comune. Si sta palesando uno scenario in cui l’assessore regionale alla sanità Saltamartini starebbe lavorando con il sindaco Ciarapica alla cessione della Fiera alla Regione. L’ipotesi presuppone che Civitanova perda definitivamente il contenitore fieristico, proprio mentre Macerata sta potenziando il suo".

E chiama in causa Ciarapica: "giochi a carte scoperte e dica cosa sta barattando, perché Civitanova non è cosa sua. Anche perché sarà il consiglio comunale a doversi prendere la responsabilità di cambiare il vincolo di destinazione d’uso dell’edificio e a votare la variante. Ma, su questo tace per non disturbare Saltamartini e Acquaroli, tradendo gli interessi di Civitanova". Una Civitanova per Silenzi tradita anche sul fronte della sanità, e sfida Ciarapica con una raffica di domande: "Perché in ospedale non viene istituita un’unità complessa di oncologia, per garantire la continuità di un reparto in forte espansione così da evitare ai pazienti di Civitanova di doversi spostare a Macerata e in altre località con disagi e costi sociali elevati? E perché una Tac funzionante è rimasta abbandonata tre anni dentro l’ex Covid Hospital, così come nessuno spiega come mai 45 nuove apparecchiature sanitarie di ultima generazione, acquistate con fondi europei del Pnrr, sono state installate in tutti gli ospedali delle Marche tranne che a Civitanova e altre 10 sono in arrivo, ma anche stavolta Civitanova è stata esclusa".

Poi l’accusa di aver tradito pure "la promessa di completare due piani dell’ospedale, ancora oggi allo stato grezzo, con lavori mai iniziati e 11 milioni di euro svaniti. Problemi irrisolti, come le liste di attesa infinite, il pronto soccorso sempre sotto organico, la guardia medica assente nei giorni festivi. D’altronde, che possiamo aspettarci da un sindaco che galleggia e pensa solo alla sua candidatura alle elezioni regionali".

Lorena Cellini