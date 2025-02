Sanità e nuovi macchinari: "Civitanova resta a secco"

Ospedale di Civitanova fuori dalla lista delle strutture destinatarie di nuovi macchinari acquistati con i fondi del Pnrr. La Regione ha pubblicato l’elenco di Tac, risonanze magnetiche, mammografie, ecotomografi, acceleratori lineari, sistemi per radiologia digitale e fissi, acquistati per gli ospedali marchigiani e Civitanova è rimasta a secco. La distribuzione ha premiato Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli, Fermo, Senigallia, Osimo, Urbino, Loreto, San Benedetto del Tronto, Jesi.

"Ci sono le chiacchiere e poi ci sono i fatti", commenta Francesco Micucci, capogruppo del Pd, sottolineando che "a parole Ciarapica, Borroni e Acquaroli dicono di difendere il nostro ospedale, dicono che il nostro territorio va indennizzato del grande sacrificio compiuto gestendo il Covid Hospital, poi a Civitanova non arriva niente dei 45 nuovi macchinari destinati agli ospedali marchigiani, l’80% del totale degli acquisti. Nella nostra provincia ben cinque macchinari sono invece andati all’ospedale di Macerata. Si apprende poi che anche del mancante 20%, cioè ulteriori dodici macchinari che verranno acquistati nei prossimi mesi, nulla toccherà a Civitanova".

Non solo. Il capogruppo dei dem fa riferimento anche alla Tac. "Che fine ha fatto – chiede Micucci – la nuova Tac che avrebbe dovuto prendere il posto di quella già presente al Covid Hospital dirottata invece per fini elettorali su Recanati, dove peraltro è sottoutilizzata?".

Definisce poi "vergognosa la totale assenza del nostro ospedale dalla lista, ancor più se si considera che il Pnrr nasce proprio dalla volontà di mettere a disposizione fondi straordinari dopo l’emergenza del Covid per rilanciare i territori più sacrificati. Ahi voglia a farsi foto davanti ai cantieri e a sventolare fogli di carta. Per ora, l’unica certificazione è quella dell’assessore regionale alla sanità Flippo Saltamartini e afferma che per l’ospedale di Civitanova è previsto il nulla".