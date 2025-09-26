I soliti violenti

26 set 2025
SEBASTIANO VEROLI
Cronaca
Sanità e personale carente. Porte aperte a otto infermieri

Il direttore dell’Ast Marini ha firmato una serie di determine per cercare di sopperire alla mancanza di professionisti. Via libera anche a quattro Oss.

L’Ast è sempre alle prese con le difficoltà di coprire i vuoti presenti negli organici, compito non facile tenuto conto che c’è una forte carenza di medici e infermieri. Così si procede come meglio si può, tenendo anche conto del fatto che spesso i concorsi non raggiungono l’obiettivo prefissato. In ogni caso, il direttore, Alessandro Marini, ha firmato una serie di determine per l’assunzione a tempo indeterminato di 8 infermieri, 5 assistenti sanitari, 4 operatori socio sanitari, un dirigente medico di epidemiologia e sanità pubblica, 5 assistenti sanitari. Sono anche state nominate le commissioni per l’assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti medici di anestesia e rianimazione e di un dirigente medico di ortopedia e traumatologia. Complessivamente, dunque, siamo in presenza di una "infornata" di 25 persone, decisive per garantire i servizi e le prestazioni, in particolare i Livelli essenziali di assistenza (Lea).

Nello stesso tempo, a riprova, dei problemi nel reperire il personale necessario, sono stati prorogati i contratti a tempo determinato, in scadenza ad ottobre, di un collaboratore tecnico professionale, un assistente amministrativo e un assistente sociale (per 12 mesi), e di ben 11 operatori socio-sanitari (per 6 mesi).

