Sanità e servizi. Confronto con la Regione

Su iniziativa della coalizione di centrodestra, si ritorna a parlare di servizi socio sanitari a Recanati e lo si farà giovedì prossimo alle 18.30 nella sala Ircer di via Calcagni, alla presenza del presidente della giunta regionale Francesco Acquaroli e del suo vice, nonché assessore alla sanità, Filippo Saltamartini. A fare da moderatore al convegno, intitolato "Servizi socio sanitari a Recanati e territorio", sarà il consigliere comunale della Lega, Benito Mariani, ed è prevista anche la presenza del candidato sindaco del centro destra, Emanuele Pepa.

"Sarà un’occasione unica per discutere e progettare insieme il futuro dei servizi sanitari nella nostra area, un tema importante sul quale non ci sottraiamo al confronto – spiega Pepa – perché sappiamo bene chi sono stati gli autori del lento declino della nostra struttura ospedaliera e della carenza, sempre più marcata, dei servizi domiciliari. Nei tanti incontri con i quartieri in questi giorni io ho rimarcato più volte che su questo argomento non farò sconti a nessuno, e sarò sempre a fianco dei cittadini perché i recanatesi debbono poter contare sulla presenza in città di servizi sanitari efficienti e disponibili. La salute e il benessere dei cittadini sono la nostra priorità".

Intanto un servizio è stato già inaugurato il 2 maggio scorso: si tratta del Punto salute e in questa occasione erano presenti Filippo Saltamartini e il direttore generale dell’Ast3 di Macerata, Marco Ricci. L’assessore regionale ha specificato che l’obiettivo prefissato con il nuovo servizio è quello di "mitigare l’impatto che i servizi sanitari hanno sul territorio per la carenza nota dei medici di medicina generale e di pediatri". Saltamartini ha anche assicurato che arriverà nuovo personale medico formato, in modo tale che dal 2026 il turnover sarà positivo e quindi ci saranno più medici che entreranno in servizio rispetto a quelli che andranno in pensione.

"Sono diversi gli interventi che sono già stati programmati per Recanati – sottolinea ancora Pepa –: l’arrivo entro l’estate della nuova Tac a 128 strati che permetterà di svolgere al Santa Lucia accertamenti importanti di prevenzione della salute; l’avvio imminente (l’appalto è già stato assegnato) dei lavori per la casa della salute per i quali ci sono a disposizione 5 milioni e 100 mila euro e il potenziamento della dialisi, con l’utilizzo di un robot per controllare i pazienti a distanza, nelle loro abitazioni. Non sono promesse queste, come è avvenuto troppe volte nel passato, ma certezze per il nostro territorio e di questo me ne faccio garante".