"Sanità e servizi, siamo penalizzati"

L’amministrazione sembra ostaggio del campanilismo più miope, e così Porto Potenza resta indietro rispetto alle località vicine. Il punto di facilitazione digitale è stato dimezzato come orario, le associazioni scarseggiano e non ci sono servizi sanitari. Anzi, ci chiediamo se sarà rispettata la promessa della giunta di aprire un punto prelievi per le analisi del sangue". E’ quanto lamenta il Comitato cittadino per Porto Potenza, presieduto da Pierpaolo Pierucci, tramite una lettera aperta che prende di mira l’amministrazione comunale del sindaco Noemi Tartabini.

"Non è accettabile che i cittadini che pagano regolarmente le tasse, e rappresentano la maggioranza della popolazione della città, vivano in un disagio costante rispetto ad altri residenti dello stesso Comune – afferma il comitato cittadino -. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è il punto di facilitazione digitale. Una nostra proposta, accolta a Porto Potenza con grande apprezzamento. E cosa fa l’amministrazione? Ne apre uno anche a Potenza Picena, dividendo il servizio a metà: quattro ore la mattina a Potenza Picena, quattro ore il pomeriggio a Porto Potenza. Una scelta apparentemente equa – aggiunge ancora - ma in realtà ingiusta: Porto Potenza ha il doppio degli abitanti del capoluogo cittadino, e la distribuzione oraria avrebbe dovuto tenerne conto, garantendo pari accesso al servizio".

Tuttavia le recriminazioni del gruppo di cittadini non finiscono qua. "Nella sanità, i servizi del poliambulatorio sono rimasti saldamente a Potenza Picena – riprende il comitato cittadino -. Risultato: squilibri, ingiustizie e cittadini di serie B. C’è di più. Porto Potenza, da sempre vicina all’associazionismo e al volontariato, sta vedendo spegnersi lo spirito sociale. Troppe associazioni rinunciano al loro ruolo propositivo per paura di perdere i fondi. Servono regolamenti oggettivi per l’assegnazione dei contributi alle associazioni e regole chiare che stabiliscano i servizi da garantire in loco ai cittadini. Questi temi – rincara la dose - sono molto più importanti rispetto a questioni minori, come il verde trascurato o le pavimentazioni malfatte. Ci rivolgiamo all’amministrazione: trasformate gli annunci in fatti. Anche la promessa di un punto prelievi per le analisi del sangue a Porto Potenza, opera annunciata mesi fa dall’assessore ai servizi sociali Margherita Fermani, può essere realizzata e allora che lo sia davvero. Porto Potenza non accetta di essere trattata come periferia".