Sanità eccelle in umanità ma organizzazione e gestione delle risorse lasciano a desiderare

"La nostra sanità eccelle per le persone, per qualità professionali ed umane. Fa semplicemente ridere (per non piangere) quanto ad organizzazione e gestione delle risorse". È l’amara riflessione di un cittadino, che racconta l’esperienza vissuta col padre novantenne, caduto in casa nel ponte del 2 giugno riportando la frattura del femore. "Tempestivamente portato dall’ambulanza all’ospedale di Camerino e ricoverato in Ortopedia, vi rimaneva fino al 13 giugno – spiega il figlio in una lettera, di cui riporteremo alcuni stralci -. Sin dal ricovero e nei giorni successivi, intervento compreso, ho avuto modo di apprezzare l’efficienza, la cortesia e la cura con cui è stato trattato da tutti, a partire dal primario Leonardo Pasotti, il dottor Stefano Sfascia, gli altri (pochi) medici in forza al reparto, il personale infermieristico ecc. Non li ringrazierò mai abbastanza". Ma l’utente, di contro, evidenzia anche alcune criticità a livello organizzativo. "Nonostante la tempestività delle prescrizioni e la segnalazione dell’urgenza, mio padre ha ricevuto i presidi necessari solo il 19 giugno (provenienti da Porto Potenza Picena quando a San Severino ci sono sanitarie fornite del necessario), nel frattempo ho pagato io – spiega -. La fisioterapia domiciliare, prescritta con urgenza, inizierà (salvo imprevisti) oggi, nel frattempo ho pagato di tasca mia. Per la desutura, il medico di famiglia ha richiesto il trasporto in ambulanza da San Severino (luogo di residenza) a Camerino (ma non si poteva fare a San Severino?)". In sintesi: "Con un minimo di buon senso, miglioreremmo di molto i servizi, risparmieremmo una barca di soldi e staremmo tutti meglio. La nostra politica – conclude - è veramente ingiudicabile".