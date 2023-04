Sanità, ecco i numeri dell’Ast Budget di 567 milioni di euro

di Franco Veroli

I commissari straordinari delle Ast sono stati prorogati fino al prossimo 31 maggio. Una scadenza, però, che potrebbe essere anticipata: le procedure per le nomine, infatti, avrebbero subito un’accelerazione e, dunque, potremmo avere i direttori generali prima del previsto. Ma che cos’è l’Ast, l’Azienda sanitaria territoriale di Macerata? Quale la sua consistenza, il suo volume di attività, le sue strutture? Il direttore che si insedierà (ri)partirà dalla "fotografia" che emerge dal Piano integrato di attività e riorganizzazione (Piao), redatto all’inizio di quest’anno. L’Ast Macerata si estende su un territorio di 2.564,3 Kmq (27,44% del territorio regionale), la popolazione assistita al primo gennaio 2022 è di 293.306 abitanti distribuita in 52 Comuni (Apiro, Cingoli e Poggio San Vicino sono nell’Ast 2 di Ancona) e tre distretti. La Regione ha autorizzato l’Ast di Macerata alla gestione del proprio bilancio economico preventivo assegnando per il 2023 un budget provvisorio (che quindi è destinato a variare, probabilmente a crescere) di 567 milioni e 259mila euro (comprensivo di 24.6 milioni di euro di mobilità passiva extra-regionale e internazionale), un po’ al di sotto del budget definitivo del 2022 (568 milioni). Previsti investimenti per 4,3 milioni di euro, meno della quota prevista nel 2022 (6,1 milioni). Al 31 dicembre 2021, l’Ast di Macerata conta 3.496 dipendenti e conta sul territorio 184 medici di base e 33 pediatri di libera scelta. C’è un Presidio Unico comprendente quattro ospedali (Civitanova, Macerata, Camerino e San Severino), a cui vanno aggiunte due Case di Cura private accreditate (Villa Pini e Marchetti) e un Istituito di riabilitazione (Santo Stefano). Sul territorio sono anche presenti quattro Case della salute, derivanti dalla riconversione di ex ospedali minori. I posti letto gestiti direttamente sono 890, comprendenti 104 posti letto di Day Hospital Day Surgery, 24 posti letto di riabilitazione e lungodegenza e 762 posti letto ordinari. L’azienda opera mediante 72 strutture territoriali a gestione diretta e 81 strutture territoriali convenzionate. Quanto alle prestazioni erogate attraverso varie articolazioni organizzative (Distretti e ospedali) , con riferimento all’assistenza ospedaliera, nel 2021 sono stati effettuati 27.417 ricoveri (comprensivi anche della quota dei privati accreditati), di cui il 76% ai propri residenti, il 21% ai residenti di altre Ast e il 3% ai residenti di altre regioni. Per quanto riguarda l’assistenza specialistica, nel 2021 sono state globalmente erogate dall’azienda e dai privati accreditati convenzionati 4.911.208 prestazioni, di cui 74% prestazioni di laboratorio analisi e 4% di diagnostica per immagini; mentre sono 5.960.832 i farmaci erogati.