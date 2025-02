Sanità, incontro con il medico. Rossiello

La dottoressa Ilaria Rossiello protagonista dell’incontro "Con il camice al rovescio", domani alle 15.45 nella sala conferenze del Banco Marchigiano. L’incontro servirà per riflettere sulla sanità italiana e su come possa essere migliorata "con piccoli accorgimenti". Rossiello, alcune settimane fa, assurse agli onori delle cronache per essersi dimessa da medico di base a Montecosaro. Nata nel 1991 a Tolentino, si è laureata con lode nel 2016 ed è specializzata in medicina generale. L’appuntamento è ingresso libero, organizzato dall’Unitre di Civitanova con il patrocinio di Comune, Banco Marchigiano e Iis Da Vinci.