"Sanità, la gente teme che non resti pubblica. Lavoriamo per difenderla"

Si presenta per la prima volta come candidato alle regionali Gianni Giuli con la lista I Marchigiani per Acquaroli. È un medico psichiatra-psicoterapeuta che dirige da anni il dipartimento delle dipendenze patologiche dell’Ast di Macerata. Giuli, ha scritto di non essere un politico, ma ha accettato di scendere in campo: cosa l’ha convinta? "Ho conosciuto Acquaroli, che ho trovato sensibile sui temi di cui mi occupo professionalmente, e mi ha nominato in una commissione nazionale in cui si parla di prevenzione. Poi Guido Castelli ha preparato questa lista guardando la mia carriera nella sanità".

La sanità è un tema che scotta in campagna elettorale. "Conosco i punti di forza e le criticità, ho condiviso i cambiamenti che ci sono stati e faccio le osservazioni non essendo un uomo legato a logiche di partito. C’è una difficoltà a trovare medici. Occorre valorizzare gli operatori sanitari e lo scontro politico può inasprire la rabbia contro chi con sacrificio porta avanti il sistema perché in quel momento il medico e l’infermiere rappresentano lo Stato".

Liste d’attesa infinite, città e paesi privi di guardie mediche, pronto soccorso intasati sono alcuni aspetti su cui insiste il Centrosinistra per bocciare la sanità ai tempi di Acquaroli presidente, ma è così pessima vederla e viverla dal di dentro? "Lo stesso Ricci ha ammesso in un incontro con l’Anaao dei tagli quando governava il Centrosinistra. Poi ci sono stati il Covid e il post pandemia con Acquaroli che ha fatto un investimento significativo".

E le liste d’attesa? "Sono la punta dell’iceberg, ma c’è da andare all’inizio. La domanda di cura deve essere presa in carico dalla medicina di base, ma adesso mancano circa 200 dottori, e le aree interne sono in difficoltà, ma anche in ospedale è un problema reperire medici. È una questione di cui deve essere investita la politica, serve una programmazione nel lungo periodo".

Lei è abituato ad ascoltare le persone essendo uno psichiatra-psicoterapeuta: ora cosa preoccupa di più la gente? "La sanità. La gente ha paura che non rimanga pubblica e a ciò si aggiunga che stiamo attraversando una fase difficile sul piano economico. Sia chiaro: noi siamo per una sanità pubblica, di prossimità, però è necessaria l’integrazione col privato, qualora non sia possibile garantire certe prestazioni si può utilizzare il privato per un servizio pubblico".

Lei dirige da anni il dipartimento delle dipendenze patologiche, porta questi temi anche in campagna elettorale? "È un tema che voglio affrontare anche se noto che alcuni politici non ne discutono volentieri. Credo che ci siano possibili soluzioni da mettere in campo".

Non solo stupefacenti, ma ci sono dipendenze dal gioco d’azzardo, dal digitale. Quanti pazienti seguite? "Sui 1.500. C’è da impegnarsi di più per favorire il loro reinserimento".

C’è qualcuno che le ha detto ma chi te l’ha fatto fare a candidarti? "Sì, io mi sono messo a disposizione. Non amo le modalità politiche, ma mi piace a parlare con la gente che poi deciderà".