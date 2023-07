Sanità, la Lega è per il distretto di Macerata

di Asterio Tubaldi

La Lega Recanati si affianca alla battaglia del Comitato a difesa dell’ospedale recanatese e condivide in pieno la proposta di cambiare il Distretto sanitario di appartenenza, passando da quello della zona territoriale di Civitanova a quello di Macerata, specie per motivazioni di carattere logistico viario visto che la rete stradale per raggiungere l’ospedale di Macerata è più agevole e meglio servita. "Per noi, comunque – scrive in una nota Benito Mariani, coordinatore cittadino del partito leghista – l’obiettivo principale è il ripristino e rafforzamento di servizi territoriali al Santa Lucia di Recanati: implementare la diagnostica, potenziare le attività ambulatoriali specialistiche, quelle di primo intervento e le cure intermedie. Non è mancato però, come al suo solito – si legge ancora nella nota – l’opportunismo politico ed elettorale del sindaco Antonio Bravi che sembra si sia destato improvvisamente cercando di salire sul carro del comitato cittadino a difesa del Punto di primo intervento (Ppi), lui che, già assessore al bilancio e vicesindaco durante i due mandati della precedente giunta di Francesco Fiordomo, è stato assente ingiustificato sulla scena sanitaria cittadina per ben 14 anni durante i quali, purtroppo, c’è stato un graduale, inarrestabile e drammatico impoverimento dei servizi ospedalieri e delle strutture sanitarie, trasformando l’ex ospedale Santa Lucia a ospedale di comunità".

Mariani non si risparmia sulla giunta di ieri, così come su quella di oggi, e il suo lungo j’accuse elenca "i tanti passaggi nefasti di questi ultimi 14 anni di amministrazione pubblica" a partire dal 2012 quando è stato chiuso il reparto di maternità recanatese, la chiusura del laboratorio analisi nel 2016 e poi la chirurgia a ciclo breve dopo il pensionamento del chirurgo Nicola Antonio Sacco. Infine "le gravi difficoltà delle varie gestioni, da parte di cooperative, della Srr e Rsa che hanno messo in difficoltà e danneggiato i lavoratori delle stesse". Per Mariani, infine, qualcosa di buono per la sanità recanatese arriverà "ora grazie al nuovo piano sanitario della attuale giunta regionale che stabilisce che non si può chiudere ciò che già c’è, il nostro Ppi e l’ospedale di comunità rimarranno e, quindi, potranno anche essere potenziate".