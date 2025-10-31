Sanità, la versione di Marini: "In dieci mesi 225 assunzioni, mancano 63 medici di base. Svolta dalle Case di comunità"

Con l’atto aziendale, adottato lo scorso 17 ottobre, è ufficialmente costituita l’Azienda sanitaria territoriale (Ast) di Macerata, una realtà con poco meno di 3.500 dipendenti (quasi 200 i part time) e un budget annuo di circa 600 milioni di euro, chiamata a rispondere alla "domanda di salute" dei cittadini. "Non è un libro dei sogni né un documento formale da riporre in un cassetto, ma uno strumento flessibile e dinamico, sempre modificabile, per orientare le scelte in modo che siano le più tempestive e le più efficaci per garantire servizi di qualità, prova ne sia il fatto che già nei prossimi giorni procederemo a ritocchi mirati legati alle osservazioni che ci sono pervenute", sottolinea il direttore generale Alessandro Marini.

"L’aspetto più importante – prosegue – è che questo Atto è frutto di un confronto con il collegio di direzione, con la conferenza dei sindaci, i sindacati, le università e le associazioni di volontariato, oltre che – naturalmente – con i professionisti e gli operatori sanitari della nostra Ast". Resta la ripartizione per distretti, con asse portante la riorganizzazione degli 11 Dipartimenti, in cui sono previste 194 unità operative di diverso livello: 80 Unità operative complesse (Uoc) più 114 tra Unità operative semplici dipartimentali (Uosd) e Unità operative semplici. Rispetto a quanto già emerso nei mesi scorsi, confermata la chirurgia tiroidea all’ospedale di Civitanova, dove è stata anche riattivata una Unità operativa complessa di Pediatria con annessa Neonatologia, a cui si aggiungono una Unità operativa semplice dipartimentale di Neurologia e una di Pneumologia; mentre all’ospedale di Macerata è stata prevista la creazione di una Unità operativa semplice dipartimentale di Neonatologia (prima compresa nella Pediatria), tanto per citare alcune delle questioni più discusse.

Marini, però, invita a evitare inesistenti letture campanilistiche. "Tutte le scelte sono state fatte per potenziare i servizi in una logica di rete e cooperazione che ottimizza i nostri ospedali distribuendo nei tre presidi di Civitanova, Macerata e Camerino (primo livello) e San Severino (ospedale di base) diverse specialità con riferimento alla loro specifica "vocazione", secondo un rapporto che può essere definito osmotico". Su tutto, però, pesa la carenza di personale, specie medici e infermieri. "Nei dieci mesi da quando sono direttore – afferma Marini – ho assunto una persona e mezza ogni due giorni, cioè circa 225 persone. È chiaro che non bastano, e che ancora pesa la poco oculata programmazione degli scorsi decenni e il blocco delle assunzioni fissato in una Finanziaria dello Stato di più di vent’anni fa. Una situazione che, di concerto con la Regione, si sta cercando di superare con un piano di adeguamento della dotazione organica". La carenza è generalizzata, anche sul territorio. "Su 170 previsti – evidenzia il direttore – nella nostra Ast mancano 63 medici di medicina generale. Per garantire l’assistenza a tutti sono stati notevolmente aumentati i massimali, da 1.200 a 1.800 pazienti e abbiamo adottato un avviso aperto tutto l’anno per coprire i buchi, anche se questo non basta, visto che ci sono persone che non hanno il medico nel loro comune e sono costrette a spostarsi in quelli vicini". Marini, però, conta molto sul potenziamento dei servizi territoriali che arriverà con l’attivazione delle Case di comunità (sette: Macerata, Treia, Corridonia, Civitanova, Recanati, Camerino e San Severino) e gli ospedali di comunità (due: Treia e Corridonia), che saranno pronte per giugno 2026. "Queste, che affiancheranno la rete ambulatoriale già esistente, consentiranno un’azione integrata tra medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali interni, anche perché saranno la sede delle Aggregazioni funzionali territoriali (Aft) e delle Unità complesse di cure primarie (Uccp)".

Quanto alle liste d’attesa, c’è anche qui un problema di personale, ma anche di appropriatezza degli esami richiesti. "Quello della sanità è un sistema complesso. Affinché funzioni – conclude il direttore dell’Ast – c’è bisogno di una assunzione di responsabilità a partire da noi e da tutti gli operatori, ma anche dei cittadini". Con un cambio di passo: non esiste una sanità sotto casa pensata per se stessi, la sanità va pensata e organizzata in modo efficiente per tutti.