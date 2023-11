Sanità, liste d’attesa infinite: "Due anni per un’ecografia, una situazione incredibile"

Due anni di attesa per una ecografia – mammografia. È quanto denuncia il maceratese Adriano Coli, con tanto di dettagli: "Esattamente – evidenzia – mia moglie potrà fare gli esami richiesti il 25 settembre 2025, alle 11.40, numero di prenotazione 70440992. Sono rimasto interdetto". È l’ennesimo caso inerente a liste d’attesa che, a quanto pare, al di là delle buone intenzioni più volte annunciate, non si riescono a smaltire. "Mia moglie – racconta Coli – diversi anni fa è stata sottoposta ad intervento chirurgico per l’asportazione di un tumore. Ora, per fortuna, sta abbastanza bene. Tuttavia, come da indicazioni dei medici, ogni anno deve sottoporsi a controlli, attraverso specifici esami diagnostici, tra cui l’ecografia e la mammografia. L’ultima volta è stato lo scorso luglio, a pagamento". Subito dopo, nel mese di agosto, consapevole dei tempi lunghi, Coli e la moglie hanno ben pensato di telefonare al Cup per prenotare il successivo controllo per il 2024. "Eravamo convinti che, se non dopo qualche mese, avremmo avuto una data utile entro un anno. È evidente che siamo stati ottimisti, visto che in realtà gli anni di attesa sono due. Eppure non mi pare si tratti di esami particolari, specialmente l’ecografia. È una situazione davvero incredibile". Più di quanto lo stesso Coli potesse immaginare. "Oggi (ieri, ndr) – aggiunge – sono passato direttamente al Cup dell’ospedale di Macerata per cercare di vedere se ci fosse la possibilità di anticipare l’esame. Mi hanno detto di no, dicendo però che potevo fare un tentativo alla segreteria della Radiologia. Con mio grande stupore non solo hanno confermato che non c’era spazio prima della data già indicata, ma hanno anche detto che il 2025 è già chiuso: chi dovesse oggi fare una prenotazione finirebbe al 2026". A dire la verità, al signor Coli è stato anche dato un consiglio: "Si faccia fare dal medico di base una impegnativa con richiesta urgente della prestazione. Ma non c‘è nessuna urgenza, non vedo perché dovrei chiedere al medico di fare un falso", sottolinea. Paradossalmente, nel frattempo, alla moglie è arrivata anche la "lettera" dello screening. "Ma, ovviamente, facendo i controlli annualmente non ha potuto servirsene". E, allora? "Allora nel 2024 farà gli esami a pagamento e poi, nel 2025 si presenterà, come da prenotazione il 25 settembre in ospedale. Siamo due ex dipendenti pubblici, abbiamo sempre pagato le tasse fino all’ultima lira. Quello che viene spostato avanti di due anni non è un nostro capriccio, ma un nostro diritto, quello alla salute".