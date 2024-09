Sanità, no al Consiglio aperto: "Fatto grave e avvilente"

"Una vicenda surreale. Macerata non merita questa umiliazione. Il Consiglio comunale aperto sulla sanità, deciso dal comune di Macerata, poi annullato perché il presidente della Regione Francesco Acquaroli non vuole ascoltare i cittadini maceratesi, è un fatto grave, avvilente, mortificante". È il pesante giudizio di Romano Carancini, consigliere regionale del Pd. "Il presidente del Consiglio comunale Francesco Luciani, la massima espressione istituzionale rappresentativa della città – aggiunge – ha così tradito la dignità e la fiducia dei maceratesi nel suo ruolo di garante, rimangiandosi la formale convocazione della seduta aperta dopo una sconcertante lettera del presidente della Regione che ha imposto, senza se e senza ma, che i cittadini possano solo ascoltare e non esprimere le loro opinioni". Carancini pone, quindi, l’accento sul fatto che l’indipendenza delle decisioni dell’ente comunale sull’esercizio democratico delle proprie scelte vada difesa e tutelata, e definisce surreale l’assordante silenzio del sindaco, Sandro Parcaroli. "Perché ai cittadini che lo hanno eletto, alle loro domande, alle loro critiche ovvero pure agli apprezzamenti, ha preferito piegarsi al diktat di Francesco Acquaroli? Sulla gestione della sanità pubblica e su tutto ciò che essa comporta in questo difficile tempo storico un sindaco responsabile non può permettersi di sorvolare né di restare invisibile. Senza rispetto per la sua città Parcaroli si è prostrato all’assenza di coraggio del presidente Acquaroli che conferma così la frustrazione di non aver mantenuto le promesse e di non aver raggiunto i risultati proclamati in campagna elettorale. Asservire e condizionare un confronto aperto sulla sanità alla inadempienza dimostra la viltà politica di Acquaroli e questo avviene quando invece dovrebbe essere per lui il tempo restituzione ai marchigiani dei suoi anni di mandato, oramai alle porte delle regionali del 2025".

Il consigliere del Pd evidenzia che in alcuni Consigli comunali aperti sulla sanità la voce ai cittadini e agli addetti ai lavori è stata data, a Macerata questo non sarà possibile. "Non esistono territori facili e territori difficili, esiste il coraggio dell’ascolto – conclude Carancini –. Il fatto grave è che il presidente Acquaroli nega in modo autoritario il diritto di partecipazione ai cittadini, si sottrae al confronto e, allo stesso tempo, fa lo sgambetto al comune di Macerata, senza il doveroso rispetto fra istituzioni. Dunque parlerà di sanità solo se le voci al suo fianco saranno quelle scelte da lui. Solo da lui. E la chiamano democrazia".

f. v.