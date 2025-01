Sanità, non solo ospedale: "Potenziare i servizi"

"Il lavoro sulla sanità provinciale non può essere limitato unicamente alla costruzione del nuovo ospedale di Macerata, ma deve essere centrato sul mantenimento e potenziamento dei piccoli ma indispensabili servizi sul territorio, dove la medicina negli ultimi quattro anni ha fatto enormi passi indietro". Il consigliere provinciale Andrea Gentili interviene sul dibattito che si è aperto questi giorni sulla sanità locale. "Sono convinto che il nuovo ospedale di Macerata si farà, anche se con grandi ritardi rispetto a quanto era stato annunciato ma, fin da dopo il Covid, si era detto che era necessario potenziare la medicina territoriale, impegno poi ampiamente disatteso – prosegue –. Pensiamo alle guardie mediche su cui il centrodestra ha fatto un’importante campagna elettorale e che, invece, sono in sofferenza per carenze di personale e scarsi investimenti. Discontinua è la situazione nel distretto di Civitanova, così come nel distretto di Morrovalle dove il servizio di guardia medica non è garantito tutti i giorni e i cittadini di Monte San Giusto, Morrovalle e Montecosaro non sanno a chi rivolgersi e, molto spesso, devono andare a intasare i pronto soccorso per riuscire ad ottenere qualche risposta". Altro tema riguarda la salute mentale, "con poche strutture, che possono ospitare sempre meno pazienti, e le famiglie costrette a fare decine e decine di chilometri quotidianamente per poter fruire del servizio", aggiunge il consigliere provinciale.

"La politica deve avere il coraggio di investire in nuove strutture – afferma –. Così come deve avere coraggio di investire sul potenziamento dei servizi di sanità "sociale" come il Sert, a cui devono essere assegnate maggiori risorse o le case di riposo, per le quali devono essere riviste le convenzioni in modo da poter tagliare le liste d’attesa sempre più lunghe e i costi delle rette. In riferimento alle Ast, infine, siamo ancora in attesa di vedere l’atto aziendale e i frutti di questa riforma tanto sbandierata di cui, però, non vediamo concretamente nulla e che anzi ha portato una disparità di trattamento economico delle guardie mediche, per cui quelle in servizio a Macerata vengono pagate meno rispetto a quelle del presidio di Ancona. Inoltre mi auguro che ci sia finalmente, con il nuovo direttore Marini, maggiore continuità di gestione perché non è possibile cambiare sei direttori in cinque anni. Su tutti questi temi i sindaci, ma anche la Provincia, devono stimolare un dibattito e spingere affinché le riunioni di Area Vasta vengano convocate periodicamente, come invece oggi non accade".