"Sanità: ora la svolta, prima tagli e le liste d’attesa"

"Il fantomatico modello della sanità regionale decantato dal consigliere Romano Carancini, ha prodotto infinite liste d’attesa, chiusure di ospedali, mobilità passiva crescente e malcontento generalizzato in tutti i marchigiani, maceratesi compresi". E’ la dura replica di Simone Livi, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, alle critiche espresse nei giorni scorsi dall’esponente del Pd ed ex sindaco di Macerata. "Carancini se ne faccia una ragione – prosegue Livi -. I marchigiani hanno deciso di voltare pagina e di appoggiare l’idea di sanità del centrodestra che abbiano iniziato a realizzare con la riforma degli enti sanitari. Ma è ormai prossima anche la stesura del Piano socio sanitario, per il 2023 vengono confermate 110 nuove borse di studio per i medici di Medicina generale, 42 nuove borse di studio per i medici specialisti". Non solo. "Nel triennio 2023–2025 ci sono oltre 9 milioni di euro per apparecchiature sanitarie, Case di Comunità, Case della Salute e Studi Associati di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, e 10 milioni nel triennio prossimo per il progetto ’Vita indipendente’". Secondo Livi le parole di Carancini sono portate via dal vento di fronte a fatti concreti. Livi ringrazia tutti gli operatori sanitari per il lavoro che hanno svolto in questi anni duri, auspicando che l’Ast di Macerata possa contribuire ad avvicinare la sanità ai territori, a prescindere dal luogo di residenza, in modo capillare.