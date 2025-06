Sanità, organico rinforzato. Da Geriatria a Ostetricia. Nomine e assunzioni

Nuove nomine e assunzioni da parte del direttore dell’Ast di Macerata, Alessandro Marini, per cercare di colmare i buchi, sempre presenti, nell’organico della nostra sanità. Eleonora Gabrielli è la nuova direttrice della Unità operativa semplice dipartimentale (Uosd) di Malattie Infettive", struttura prevista nel nuovo Atto Aziendale quale articolazione interna al Dipartimento Medico.

La scelta della direzione generale dell’Ast è frutto di un interpello tra tutti i dirigenti medici inquadrati nella disciplina di Malattie Infettive, dipendenti a tempo indeterminato, al quale hanno risposto in due: Eleonora Gabrielli e Chiara Valeriani. Esaminati i curricula formativo-professionali delle candidate, il direttore del dipartimento delle Specialità Mediche, a cui fa capo la Uosd, ha proposto alla direzione generale di conferire l’incarico alla dottoressa Gabrielli, in considerazione della maggiore esperienza lavorativa maturata, anche in qualità di sostituto facente funzioni, e tenuto conto dell’attività di studio e ricerca, formazione e aggiornamento e di divulgazione scientifica.

Assunzione a tempo pieno e indeterminato per un dirigente medico di Geriatria, vincitore del concorso pubblico bandito lo scorso 20 novembre, l’unico in possesso del titolo di specializzazione su sette candidati (gli altri sei sono tutti specializzandi).

Assunta a tempo determinato un dirigente medico di Pediatria. Si tratta di una specializzanda che andrà a sostituire, per un massimo di sei mesi, termine eventualmente prorogabile, una pediatra titolare dell’ospedale di Civitanova, attualmente in congedo di maternità. Una scelta che tiene conto anche dell’imminente periodo estivo, necessaria e urgente, "al fine di assicurare il regolare svolgimento dei turni di lavoro, la continuità nell’erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie richieste e quindi garantire il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza".

Assunzione per sei mesi, per motivi analoghi, anche per una specializzanda dirigente medico di Ginecologia e Ostetricia, mentre sono stati prorogati i contratti in scadenza di sei assistenti amministrativi, un assistente sanitario, un educatore professionale e un collaboratore tecnico professionale.

Franco Veroli